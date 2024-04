Biden demandará tarifas mais altas para metais chineses em Pittsburgh

Por Trevor Hunnicutt e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defenderá nesta quarta-feira tarifas de importação bem mais altas sobre metais da China como parte de um pacote de políticas destinadas a agradar os metalúrgicos do Estado da Pensilvânia, sob o risco de irritar Pequim.

Em comícios na "Cidade do Aço" de Pittsburgh, Biden deve propor elevar a 25% as tarifas impostas originalmente por seu antecessor Donald Trump sobre produtos chineses de aço e alumínio, de acordo com uma autoridade do governo.