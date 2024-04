EXCLUSIVO-5.000 vidas em uma explosão: Embriões de fertilização in vitro de Gaza são destruídos por ataque israelense

Jaafarawi, de 32 anos, e seu marido não conseguiram engravidar naturalmente e recorreram à fertilização in vitro (FIV), que é amplamente disponível em Gaza.

Famílias numerosas são comuns no enclave, onde quase metade da população tem menos de 18 anos e a taxa de fertilidade é alta, com 3,38 nascimentos por mulher, de acordo com o Escritório Palestino de Estatísticas. A taxa de fertilidade do Reino Unido é de 1,63 nascimento por mulher.

Apesar da pobreza de Gaza, os casais que enfrentam a infertilidade buscam a fertilização in vitro, alguns vendendo TVs e joias para pagar as taxas, disse Al Ghalayini.

SEM COMEMORAÇÃO

Pelo menos nove clínicas em Gaza realizam a FIV, na qual os óvulos são coletados dos ovários da mulher e fertilizados pelo esperma em um laboratório. Os óvulos fertilizados, chamados de embriões, geralmente são congelados até o momento ideal para serem transferidos para o útero da mulher. A maioria dos embriões congelados em Gaza era armazenada no centro Al Basma.

Em setembro, Jaafarawi engravidou, em sua primeira tentativa bem-sucedida de fertilização in vitro.