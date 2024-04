Hezbollah lança mísseis e drones contra norte de Israel e fere 14 soldados israelenses

DUBAI (Reuters) - O Hezbollah, do Líbano, afirmou nesta quarta-feira que lançou mísseis e drones contra uma instalação militar no norte de Israel em retaliação a ataques israelenses que mataram membros do Hezbollah, um incidente que, segundo as Forças Armadas israelenses, deixou 14 soldados feridos.

Os militares afirmaram que seis dos soldados estão em condições graves. Disseram que “atacaram as fontes de fogo” após identificar vários lançamentos de mísseis anti-tanques e drones do Líbano na direção do vilarejo beduíno de Arab al-Aramshe.

O site de notícias israelense Ynet afirmou que os soldados estavam em um centro comunitário no vilarejo.