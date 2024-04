EUA anunciam novas sanções ao Irã após ataque de mísseis e drones contra Israel

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira novas sanções contra o Irã, visando a produção de veículos aéreos desarmados (UAV, na sigla em inglês) após o ataque com mísseis e drones contra Israel no último fim de semana.

A declaração do Departamento do Tesouro dos EUA informou que as medidas visam 16 indivíduos e duas entidades que permitem a produção de UAVs do Irã, incluindo tipos de motores que alimentam os UAVs da variante Shahed do Irã, que foram usados no ataque de 13 de abril.

O Tesouro disse que também está designando cinco empresas em várias jurisdições que fornecem materiais de componentes para a produção de aço da iraniana Khuzestan Steel Company, uma das maiores produtoras de aço do Irã, ou que compram produtos de aço acabados da empresa.