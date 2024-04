Filipinas dizem que decisão de fortalecer laços com Japão e EUA é "escolha soberana"

MANILA (Reuters) - A decisão das Filipinas de estreitar os laços com o Japão e os Estados Unidos em uma recente cúpula foi uma "escolha soberana" do país, disse o Ministério das Relações Exteriores na quinta-feira, em resposta aos comentários da China que se opuseram à reunião trilateral.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em Washington na semana passada, onde os três líderes expressaram conjuntamente suas "sérias preocupações" com as ações da China no Mar do Sul da China.

O Ministério das Relações Exteriores das Filipinas disse que o agrupamento trilateral promoveria a paz e o crescimento econômico no Indo-Pacífico e não deveria ser considerado uma ameaça. As "reivindicações marítimas excessivas e o comportamento agressivo" da China, por outro lado, estão prejudicando a paz e a estabilidade na região, afirmou.