Ministério chinês saúda visita de Blinken à China em meio a tensões

PEQUIM (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da China saudou nesta quinta-feira a visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à China, em um momento em que as tensões entre os dois países aumentam sobre comércio global, conflitos regionais e guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Blinken partirá no dia 23 de abril para uma viagem de quatro dias à China, onde se reunirá com autoridades chinesas seniores em meio ao aumento das tensões, inclusive sobre o alinhamento da China com a Rússia e os movimentos agressivos contra as Filipinas no Mar do Sul da China, informou o Politico.

Blinken também deve levantar as preocupações dos EUA de que Pequim está ajudando a Rússia a construir sua indústria de defesa para lutar na guerra contra Ucrânia.