Órgão da ONU reporta ataque em usina nuclear ucraniana sob controle da Rússia

(Reuters) - O órgão de supervisão nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta quinta-feira que autoridades da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, atualmente sob o poder da Rússia, reportaram uma nova tentativa de ataque com drone sobre o centro de treinamento da instalação, menos de duas semanas depois de outros incidentes similares. Autoridades russas na usina, a maior instalação nuclear da Europa, afirmaram que a Ucrânia está por trás do incidente. Forças russas ocuparam a usina nas duas primeiras semanas da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, e ambos os lados acusaram repetidamente o outro de atacar o local. Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), alertou que ataques e incidentes na usina são “irresponsáveis” e podem causar um grande acidente nuclear. Ele afirmou que o incidente recente não provocou danos ou feridos. Os monitores da agência que estão na usina registraram uma explosão, ao mesmo tempo que uma equipe russa reportava uma tentativa de ataque ucraniano com drones, disse Grossi em comunicado. “Se confirmado, este seria um acontecimento extremamente preocupante”, afirmou. “Seja quem estiver por trás desses incidentes, eles parecem estar ignorando os repetidos apelos da comunidade internacional por cautela militar máxima para evitar uma ameaça muito real de um sério acidente nuclear.” (Reportagem de Ron Popeski)

