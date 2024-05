Escritor americano Paul Auster morre aos 77 anos

Nascido de uma filha judaica de ascendência austríaca em 1947, em Nova Jersey, Auster transformou o bairro do Brooklyn, em Nova York, em sua casa e cenário para seus livros, que foram traduzidos para mais de 40 idiomas.

O escritor iniciou a carreira literária em 1982, com "A invenção da solidão", livro de memórias sobre seu relacionamento com o pai, e alcançou o sucesso com a "Trilogia de Nova York", composta por "Cidade de vidro" (1985), "Fantasmas (1986) e "O quarto fechado à chave" (1986).

Auster publicou seu último romance, "Baumgartner", em 2023, obra que narra a história de um um excêntrico professor de filosofia mergulhado na tristeza pela perda de seu amor. (ANSA).

