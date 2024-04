Setor petrolífero da Venezuela sofre revés com perda de licença dos EUA

Por Marianna Parraga e Deisy Buitrago

HOUSTON/CARACAS (Reuters) - A perda pela Venezuela de uma importante licença dos Estados Unidos que lhe permitia exportar petróleo para mercados de todo o mundo e garantir investimentos deve afetar o volume e a qualidade de suas vendas de petróleo, ao mesmo tempo em que provoca uma enxurrada de solicitações de autorizações individuais de acordos com os EUA.

Autoridades norte-americanas haviam alertado que, na ausência de progresso do governo do presidente Nicolás Maduro na implementação de um roteiro eleitoral acordado no ano passado, os EUA não renovariam a licença 44, que desde outubro tem aliviado as sanções ao petróleo em vigor nos últimos cinco anos.