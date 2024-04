Indianos vão às urnas em eleição nacional centrada em empregos, orgulho hindu e Modi

Três horas antes do fechamento das urnas, os números da Comissão Eleitoral mostraram que o comparecimento dos eleitores variou entre 40% no extenso Estado de Bihar, no norte do país, e 68% no pequeno Estado de Tripura, no nordeste.

"Os eleitores demonstram grande entusiasmo à medida que a votação atinge a metade do caminho", postou um porta-voz do painel eleitoral no X. "Foi registrada uma participação substancial dos eleitores."

A primeira de sete fases, a votação desta sexta-feira abrangeu 166 milhões de eleitores em 102 distritos eleitorais em 21 Estados e territórios, de Tamil Nadu, no sul, a Arunachal Pradesh, na fronteira do Himalaia com a China.

Quase um bilhão de pessoas no país mais populoso do mundo estão aptas a votar na eleição, que vai até 1º de junho, com os resultados previstos para 4 de junho.

"Modi voltará ao poder porque, além do impulso religioso, seu outro trabalho, em áreas como segurança e proteção, é bom", disse Abdul Sattar, de 32 anos, um eleitor muçulmano da cidade de Kairana, no Estado de Uttar Pradesh.

As pesquisas sugerem que o PBJ conquistará facilmente a maioria, embora os eleitores se preocupem com o desemprego, a inflação e as dificuldades rurais na economia de crescimento mais rápido do mundo.