ONU alerta que 800 mil pessoas estão sob "perigo extremo e imediato" no Sudão

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Cerca de 800 mil pessoas em uma cidade no Sudão correm “perigo extremo e imediato”, com a violência avançando e ameaçando “desencadear conflitos intercomunitários sangrentos em toda Darfur", disseram nesta sexta-feira ao Conselho de Segurança autoridades da Organização das Nações Unidas (ONU).

Uma guerra começou no ano passado no Sudão, entre o Exército sudanês (SAF) e as Forças de Apoio Rápido (RSF), um grupo paramilitar. O conflito gerou a maior crise de desalojados do planeta.

A chefe de assuntos políticos da ONU, Rosemary DiCarlo, afirmou aos 15 membros do Conselho de Segurança que os embates entre as RSF e os membros das Forças Conjuntas de Proteção, alinhados ao SAF, estão ocorrendo perto de El Fasher, capital de Darfur do Norte.