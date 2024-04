Homem se incendeia do lado de fora do tribunal de Nova York onde ocorre julgamento de Trump

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - Um homem ateou fogo em si mesmo nesta sexta-feira, do lado de fora do tribunal de Nova York onde está ocorrendo o histórico julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre suborno, disseram testemunhas.

Uma testemunha no local afirmou que primeiro ouviu o homem jogando panfletos para o alto, depois o viu se encharcar com uma lata e atear fogo em si mesmo. "Nesse ponto, eu disse: 'Oh, droga, o que vou ver?'", disse a testemunha à Reuters.