Conselho da Petrobras entende que dividendos extras não comprometem finanças; assembleia decide

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Petrobras "entendeu, por maioria", como satisfatórios os esclarecimentos da diretoria financeira da empresa de que a distribuição de dividendos extraordinários de até 50% do lucro líquido de 2023 não comprometeria a sustentabilidade da empresa.

Assim, uma eventual distribuição dos dividendos extraordinários, que pode ser decidida em assembleia da companhia no próximo dia 25, deve agradar acionistas da Petrobras e colaborar com as contas do governo, sócio maior da empresa. A proposta de distribuir 50% da remuneração possível era a ideia inicial da diretoria liderada por Jean Paul Prates.

Segundo fato relevante da Petrobras publicado no final da noite de sexta-feira, o conselho considerou serem satisfatórios os esclarecimentos e atualizações da diretoria sobre a financiabilidade da companhia no curto, médio e longo prazo e da preservação da governança, afastando temores de que a distribuição de dividendos poderia comprometer a capacidade de investimentos da petroleira.