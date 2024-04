Bolsonaro exalta Musk e nega tentativa de golpe durante manifestação em Copacabana

Bolsonaro fez discurso de quase 40 minutos no ato, em que pediu uma salva de palmas para o dono do X, Elon Musk, exaltando o bilionário como um defensor da liberdade de expressão, em meio a inquérito aberto pelo ministro do STF Alexandre de Moraes contra o bilionário por suspeita dos crimes de obstrução de Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime.

O ex-presidente voltou a atacar Moraes e disse que seu governo nunca jogou "fora das quatro linhas da Constituição", negou acusações de que foi elaborada uma "minuta do golpe" e disse que "estado de sítio é proposta que um presidente pode submeter ao Congresso".

"Você viu a minuta de golpe? Nem eu. Eu quero ver, o povo quer ver e a imprensa também", afirmou Bolsonaro a jornalistas após seu discurso.

Bolsonaro foi indiciado no mês passado por suposta fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19 pela Polícia Federal, que também afirma que a adulteração teria ligação com a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, quando vândalos bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

A pedidos da organização da manifestação deste domingo, os apoiadores de Bolsonaro não levaram faixas ou cartazes, de forma a não comprometer ainda mais o ex-presidente nas investigações em que é alvo.

Ao ser questionado sobre se temia ser preso, Bolsonaro disse aos jornalistas que "há muito inocente preso no Brasil" e que, se fosse preso, seria uma arbitrariedade.