Blinken nega padrão duplo dos EUA em relação a supostos abusos de direitos israelenses

Defensores levantaram questões de dois pesos e duas medidas, dizendo que Washington tem sido rápido em condenar as ações, por exemplo, da Rússia em sua invasão da Ucrânia, mas o governo Biden tem tido o cuidado de não ir longe demais em suas críticas a Israel.

Brian Finucane, consultor sênior do Programa dos EUA no International Crisis Group, rebateu os comentários de Blinken, dizendo que era "falso" dizer que parceiros e adversários recebem o mesmo tratamento sobre a questão.

"Com adversários como a Rússia, há uma demanda política para fazer determinações quase legais e públicas sobre crimes de atrocidade. Com parceiros como Israel, há a exigência política oposta de evitar chegar a conclusões legais inconvenientes", disse Finucane, que já foi advogado do Departamento de Estado.

Washington concede 3,8 bilhões de dólares em assistência militar anual ao seu aliado de longa data. Democratas de esquerda e grupos árabes norte-americanos criticaram o apoio constante do governo Biden a Israel, o que, segundo eles, lhe dá uma sensação de impunidade.

Mas este mês, pela primeira vez, o presidente norte-americano, Joe Biden, ameaçou condicionar o apoio a Israel e insistiu que o país tomasse medidas concretas para proteger os trabalhadores de ajuda humanitária e os civis.

Israel nega as alegações de causar deliberadamente sofrimento humanitário no enclave. Nega também ter deliberadamente os civis como alvo, acusando o Hamas de usar prédios residenciais como cobertura. O Hamas nega isso.