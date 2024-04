Enchentes abalam sul da China e provocam temores de clima extremo

Por Mei Mei Chu e David Kirton e Liz Lee

QINGYUAN, China (Reuters) - Inundações tomaram cidades no Delta do Rio das Pérolas, no sul da China, após chuvas recordes, provocando preocupações sobre as defesas da região contra dilúvios maiores induzidos por eventos climáticos extremos.

A província, que já foi apelidada de "chão de fábrica do mundo", é propensa a inundações de verão. Suas defesas contra inundações foram severamente testadas em junho de 2022, quando Guangdong foi atingida pelas chuvas mais fortes das últimas seis décadas. Centenas de milhares de pessoas foram retiradas do local.