Ajuda dos EUA para Ucrânia, Israel e Taiwan se aproxima de aprovação final no Congresso

O pacote pode ser aprovado no Senado já nesta terça-feira e seguir para a Casa Branca, onde o presidente Joe Biden prometeu sancioná-lo rapidamente.

Isso abriria caminho para as remessas de assistência militar chegarem à Ucrânia dentro de alguns dias, proporcionando um impulso moral enquanto suas tropas lutam contra os invasores russos. O influxo de armas deve melhorar as chances de Kiev de evitar um grande avanço russo no leste, disseram os analistas, embora tivesse sido mais útil se a ajuda tivesse chegado mais perto de quando Biden a solicitou no ano passado.

Não ficou imediatamente claro como o dinheiro para Israel afetará o conflito em Gaza - Israel já recebe bilhões de dólares em assistência de segurança dos EUA. O pacote também inclui assistência humanitária, que os apoiadores esperam que ajude os palestinos em Gaza.

O projeto de lei de Israel foi aprovado na Câmara por uma esmagadora maioria de 366 a 58 - com 21 republicanos e 37 democratas votando contra.

Os votos contrários dos republicanos vieram da ala mais radical do partido, que geralmente se opõe à ajuda externa. Os democratas que votaram "não" disseram que queriam que fosse feito mais para aliviar o devastador custo humanitário da campanha de Israel em Gaza, em retaliação aos ataques de 7 de outubro dos combatentes do Hamas que mataram 1.200 pessoas e resultaram em cerca de 250 reféns.

A ofensiva militar israelense que se seguiu a esses ataques já matou mais de 34.000 pessoas em Gaza, de acordo com as autoridades de saúde do enclave.