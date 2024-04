Chefe de direitos da ONU se diz "horrorizado" com relatos de valas comuns em hospitais de Gaza

O Exército israelense afirmou que as alegações das autoridades palestinas de que as Forças de Defesa Israelenses (IDF, em inglês) enterraram os corpos são "infundadas", acrescentando que as forças, em busca de reféns israelenses, examinaram corpos enterrados anteriormente por palestinos perto do hospital Nasser e os devolveram ao local onde foram enterrados.

"O exame foi realizado de maneira cuidadosa e exclusivamente em locais onde a inteligência indicava a possível presença de reféns. O exame foi realizado respeitosamente, mantendo a dignidade do falecido", disse o Exército em comunicado.

Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos, afirmou que a organização soou o alarme porque vários corpos foram encontrados. Turk disse ter ficado "horrorizado" com o relato da descoberta de valas comuns e com a destruição dos hospitais, informou a porta-voz.

"Alguns deles estavam com as mãos atadas, o que obviamente indica sérias violações de leis internacionais de direitos humanos e leis humanitárias internacionais e isso precisa ser alvo de mais investigações", disse Shamdasani.

Ela acrescentou que o gabinete de direitos humanos da ONU trabalha para corroborar os relatos das autoridades palestinas, incluindo os 30 corpos encontrados no Al Shifa. Segundo esses relatos, alguns dos corpos foram enterrados embaixo de pilhas de lixo e incluíam mulheres e idosos.

Repórteres da Reuters presenciaram equipes de emergência na segunda-feira desenterrando corpos nas ruínas do hospital Nasser.