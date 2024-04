Ex-editor de tabloide diz em julgamento sobre suborno que ajudou eleição de Trump

Por Luc Cohen e Jack Queen e Andy Sullivan

NOVA IORQUE (Reuters) - A primeira testemunha do julgamento criminal de Donald Trump que envolve a compra do silêncio de uma estrela pornô, o ex-editor-chefe do National Enquirer, David Pecker, prestou depoimento nesta terça-feira dizendo que usou seu tabloide para suprimir histórias que poderiam ter prejudicado a campanha presidencial de Trump em 2016.

Em depoimento a um tribunal de Nova York, Pecker, 72, afirmou que o National Enquirer pagou duas pessoas que estavam vendendo histórias sobre o mau comportamento sexual de Trump, mas nunca as publicou -- uma prática conhecida como “catch and kill” (pegar e matar).