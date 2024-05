Pastor que culpou crianças por abusos incitou violência doméstica em culto

Líder evangélico contava caso de criança de 5 anos abusada por primos, dizendo que os pais não deveriam tê-la deixado dormir na casa de parentes. "Os pais e, principalmente, as mães devem ter muito cuidado, muita malícia quanto às suas filhas. Filho é junto com o pai, junto com a mãe", contou.

Em outro vídeo, pastor diz que, ao ir a um comércio, as pessoas devem preferir serem atendidos por um homem do que por uma mulher. "Aquele atendimento por uma mulher pode iniciar uma situação de um estreitamento, de relacionamento", disse.

Pastor pediu desculpas para as pessoas que "se sentiram ofendidas". Em nota enviada ao UOL pelo advogado Leandro Silva, o pastor esclareceu que vídeo foi gravado quando ele fazia orientações aos fiéis sobre o cuidado com os filhos. Segundo o líder religioso, ele afirmou que é responsabilidade dos pais ter seus filhos ao alcance dos olhos, somente perdendo contato visual deles quando situações absolutamente imperativas exigirem.