Imigrantes se afogam no Canal da Mancha horas após Reino Unido aprovar política de Ruanda

Por Yves Herman e Hannah Ellison

WIMEREUX, França/DOVER, Inglaterra (Reuters) - Cinco imigrantes, incluindo uma criança, morreram em uma tentativa de atravessar o Canal da Mancha da França para o Reino Unido em um pequeno barco superlotado na terça-feira, horas depois que o Reino Unido aprovou um projeto de lei para deportar os solicitantes de asilo para Ruanda, em uma medida para conter as viagens perigosas.

As mortes ocorreram quando um barco com 112 pessoas começou a cruzar uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo e o pânico tomou conta dos passageiros não muito longe da costa.