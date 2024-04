Lula diz que ainda vai decidir se antecipará indicação de sucessor de Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que ainda terá que decidir se vai antecipar a indicação do sucessor de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central ou se fará o anúncio mais próximo do fim do seu mandato em 31 dezembro.

"Eu tenho que indicar mais diretores e tenho que indicar o presidente do Banco Central até o final do ano. Só tenho que decidir se vou antecipar ou se deixo para indicar o mais próximo possível do vencimento do mandato", disse Lula em café da manhã com jornalistas, em Brasília.

O presidente afirmou, no entanto, que não terá problemas em "conviver" com Campos Neto pelo restante do mandato do chefe do BC, apontando para o fato de já estarem convivendo juntos há um ano e quatro meses, desde que Lula retornou à Presidência.