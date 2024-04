Musk critica "censura" de tribunal australiano às publicações no X de suposto ato terrorista

O X disse que já havia bloqueado as publicações dos usuários australianos, mas a Comissária de Segurança Eletrônica da Austrália afirmou que o conteúdo deveria ser retirado do ar, pois mostrava violência explícita.

"Será que o PM acha que deve ter jurisdição sobre toda a Terra?", escreveu Musk em um post, referindo-se ao primeiro-ministro Anthony Albanese.

O bilionário, que comprou o X em 2022 com a missão declarada de salvar a liberdade de expressão, publicou um meme na plataforma que mostra que o X representa "liberdade de expressão e verdade", enquanto outras plataformas de mídia social representam "censura e propaganda".

Musk também escreveu que "se QUALQUER país pode censurar conteúdo para TODOS os países, que é o que a 'Comissária de Segurança Eletrônica' australiana está exigindo, então o que impede qualquer país de controlar toda a Internet?"

A resistência da terceira pessoa mais rica do mundo estabelece uma nova frente na batalha entre as maiores plataformas de Internet do mundo e os países e organizações sem fins lucrativos que buscam mais supervisão do conteúdo hospedado nelas.

Albanese rebateu Musk, dizendo que o país "fará o que for necessário para enfrentar esse bilionário arrogante que pensa que está acima da lei, mas também acima da decência comum".