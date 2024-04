Brasil adota cautela, mas recebe recado dos EUA de que relações serão normais mesmo se Trump ganhar

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma relação positiva com o presidente dos EUA, o democrata Joe Biden. Durante as eleições no Brasil, em 2022, o governo de Biden enviou vários recados ao então governo de Jair Bolsonaro de que não apoiaria qualquer tentativa de ruptura democrática, ao mesmo tempo que conversava com representantes de Lula ainda antes da eleição.

Washington foi uma das primeiras viagens de Lula ao exterior depois de eleito, ainda em março de 2023 e, neste este ano, Lula já declarou sua torcida por Biden nessas eleições.

Já Trump teve, durante seu mandato, uma relação próxima com Bolsonaro, o que continuou depois que deixou a Presidência e se mantém agora, com o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro tendo tido mais de um encontro com Trump na Flórida.

Ainda assim, diplomatas norte-americanos passaram ao governo brasileiro a garantia que a relação institucional entre os dois países não irá mudar mesmo se Trump for eleito, disseram duas fontes.

"O recado que nos chegou é que há uma relação de Estados que não será afetada", disse uma das fontes.

Alguns países, como Japão, Alemanha e México, já escalaram emissários para fazer uma aproximação com a equipe do republicano, como mostrou a Reuters.