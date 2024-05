Além do RS, quais estados podem ter chuvas intensas nos próximos dias?

Para os próximos dois dias, a previsão é de muitas nuvens e chuva a qualquer momento no norte do Amazonas, todo o estado de Roraima, Amapá e o norte do Pará, segundo a Climatempo. "Serão temporais. O volume da chuva é bastante elevado e são esperadas rajadas de vento que ultrapassam os 70km/h", informou um recente comunicado do portal.

Já no Acre, norte de Rondônia e interior do Pará, entre segunda (6) e terça-feira (7) também devem ocorrer pancadas de chuva, mas apenas no fim do dia e de maneira mais isolada, "com moderada a forte intensidade", ainda segundo a Climatempo.

No Nordeste, o Inmet prevê pancadas de chuva que podem superar os 60 milímetros no norte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e na faixa leste da região. Para a Bahia é esperado um acumulado de chuva com "risco potencial" apenas no litoral. Nas demais áreas nordestinas, são previstos menores acumulados de chuvas.

Chuvas no RS

Tempestades também estão previstas para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina até a segunda semana de maio. "A previsão é de pancada de chuva que pode superar 80 milímetros no norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. No restante da região Sul, são previstos acumulados menores", segundo Inmet.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou 78 mortes no estado nos últimos dias em razão das chuvas. Ao menos 105 pessoas seguiam desaparecidas até o início da noite deste domingo (5).