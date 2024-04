Campanha de reeleição de Biden não deixará de usar o TikTok

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - A campanha de reeleição de Joe Biden planeja continuar usando o TikTok, disse um funcionário da campanha nesta quarta-feira, logo depois que o presidente dos Estados Unidos sancionou lei que pode proibir o aplicativo, caso sua proprietária chinesa não consiga se desfazer do negócio.

A decisão ocorre no momento em que muitos eleitores jovens e de esquerda, uma parte significativa da base de usuários do aplicativo de vídeos curtos, estão agitados com a forma como Biden tem lidado com a guerra em Gaza e os protestos aumentaram nas universidades de todo o país.