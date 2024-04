Político alemão de extrema-direita diz que não renunciará após assessor ser acusado de espionagem para China

"É uma acusação muito séria. Depois que o mandado de prisão foi confirmado hoje, vou demitir o funcionário em questão hoje mesmo", acrescentou.

O chanceler Olaf Scholz visitou a China na semana passada para conversar com os líderes do país.

A Alemanha tem buscado desacelerar o relacionamento com seu maior parceiro comercial, com receio de amarrar a Alemanha à economia chinesa depois que a invasão da Ucrânia expôs a dependência da Europa do gás russo e alimentou uma crise de custo de vida.

(Reportagem de Matthias Williams, Sarah Marsh e Alexander Ratz)