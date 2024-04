Scholz soa alarme após acusações de espionagem chinesa na extrema-direita

A Alemanha ficou em polvorosa após assessor de um membro do Parlamento Europeu pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, em alemão) ser preso na terça-feira. Ele é acusado de passar informações sobre discussões no Legislativo da União Europeia para agências de inteligência chinesas e de ter espionado a oposição chinesa.

O caso trouxe um revés para o AfD, após a sigla ter se tornado a segunda mais popular da Alemanha antes das eleições europeias e locais deste ano.

Também alimentou preocupações mais amplas sobre a Europa como um alvo para operações de espionagem da China e da Rússia. A Alemanha havia prendido três pessoas nesta semana em um outro caso sobre fornecimento de tecnologia sensível à China com propósitos militares.

As recentes prisões "não deveriam nos deixar complacentes, mas nos motivar a capturar aqueles que espionam a nós e nossa segurança em nossos países", disse Scholz.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse na terça-feira que relatos de espionagem chinesa na Europa eram "exagerados" e "tinham a intenção de desacreditar e diminuir a China".

Escândalo semelhante atingiu o Reino Unido nesta semana, quando a polícia acusou dois homens de espionagem para a China, incluindo um que teria trabalhado como pesquisador no Parlamento britânico para um importante parlamentar do Partido Conservador, que está no poder.