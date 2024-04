Tribunal retoma processo de trabalhadora do Whole Foods sobre uso de máscara do "Black Lives Matter"

Por Jonathan Stempel e Daniel Wiessner

(Reuters) - Um tribunal de apelações dos EUA ressuscitou um processo que acusa o Whole Foods de demitir ilegalmente uma trabalhadora que se recusou a retirar sua máscara facial do movimento "Black Lives Matter" e reclamou de racismo da rede de supermercado de alimentos naturais, orgânicos ou sem conservantes.

Em uma decisão por 3 x 0 divulgada nesta quarta-feira, o Tribunal de Apelações Federal do 1º Circuito disse que a demissão de Savannah Kinzer, uma crítica declarada que trabalhou em uma loja de Cambridge, Massachusetts, "possivelmente se desviou" do processo disciplinar do Whole Foods.