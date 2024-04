Julgamento de Trump sobre suborno deve focar em pagamento a ex-modelo da Playboy nesta 5ª

Por Jack Queen

(Reuters) - O julgamento criminal de Donald Trump sobre o suborno de uma atriz pornô será retomado em Nova York nesta quinta-feira, com o depoimento de um ex-editor de tabloide sobre os esforços para ajudar a candidatura presidencial de Trump em 2016 ao enterrar histórias negativas, incluindo um suposto caso com uma ex-modelo da Playboy.

O ex-editor do National Enquirer David Pecker, de 72 anos, é uma testemunha importante no processo contra o ex-presidente dos Estados Unidos, acusado de falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de 130.000 dólares à estrela pornô Stormy Daniels a fim de mantê-la calada sobre um caso que ela disse ter tido com Trump em 2006.