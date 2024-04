Morre bebê de Gaza resgatada do útero da mãe morta

Sua mãe, Sabreen al-Sakani (al-Sheikh), ficou gravemente ferida quando o ataque israelense atingiu a casa da família em Rafah, a cidade mais ao sul da sitiada Faixa de Gaza, na noite de sábado.

O marido dela Shukri e a filha Malak, de 3 anos, foram mortos.

Sabreen al-Sakani (al-Sheikh), que estava grávida de 30 semanas, foi levada às pressas para o hospital dos Emirados em Rafah. Ela morreu em decorrência dos ferimentos, mas os médicos conseguiram salvar a bebê, fazendo o parto por cesariana.

No entanto, a bebê sofreu com problemas respiratórios e um sistema imunológico fraco, disse o médico Mohammad Salama, chefe da unidade neonatal de emergência do Hospital dos Emirados, que cuidava de Sabreen al-Rouh.

Ela morreu na quinta-feira e seu pequeno corpo foi enterrado em um cemitério em Rafah.

"Eu e outros médicos tentamos salvá-la, mas ela morreu. Para mim, pessoalmente, foi um dia muito difícil e doloroso", afirmou ele à Reuters por telefone.