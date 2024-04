Netanyahu diz que decisões do TPI não afetarão ações de Israel

Um dos principais veículos de notícias da televisão israelense, o Canal 12, informou na semana passada que Israel estava cada vez mais preocupado com a possibilidade de o TPI emitir mandados de prisão contra Netanyahu e outras autoridades graduadas por supostas violações da lei internacional em Gaza.

A reportagem disse que o gabinete do primeiro-ministro realizou uma "discussão de emergência" sobre o assunto. Um porta-voz do governo não respondeu imediatamente às perguntas sobre a reportagem do Channel 12 ou seus detalhes.

Israel não é membro do tribunal, com sede em Haia, e não reconhece sua jurisdição, mas os territórios palestinos foram admitidos como Estado membro em 2015.

O promotor-chefe do TPI, Karim Khan, disse em outubro que o tribunal tinha jurisdição sobre qualquer possível crime de guerra cometido por combatentes do Hamas em Israel e por israelenses na Faixa de Gaza.

Khan afirmou que sua equipe está investigando ativamente todos os crimes supostamente cometidos em Gaza e que aqueles que violarem a lei serão responsabilizados.

Em 7 de outubro, o Hamas liderou um ataque a bases militares e comunidades israelenses, no qual 1.200 pessoas morreram e 253 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses.