Bolsonarismo aprova socorro de Lula a gaúchos em raro silêncio

"Enquanto o Rio Grande do Sul está submerso nas águas das chuvas, rios de dinheiro são enviados para o show da Madonna. Lula e Janja afundam a nação, flertando com as catástrofes".

A postagem foi ilustrada com uma foto da primeira-dama dançando sobre corpos na lama. Não havia verba federal no show de Madonna. Janja tampouco esteve no espetáculo da praia de Copacabana. Alheio às mentiras, Lula agiu com rapidez. Apenas 24 horas depois de sobrevoar a enchente gaúcha pela segunda vez, colocou em pé uma proposta.

A agilidade inusual evitou debates internos que poderiam ter retardado o inevitável. A transmissão ao vivo de entrevistas de Lula em Porto Alegre e da assinatura do documento enviado ao Congresso ofereceu ao país a oportunidade testemunhar um socorro surgindo do nada em ritmo de truque cinematográfico. Antes mesmo de saber quanto será necessário gastar, Lula colocou-se à disposição do Rio Grande do Sul. Não ajudou apenas os gaúchos, mas a si próprio.