Mísseis russos atingem usinas de energia na Ucrânia

"O inimigo novamente bombardeou em massa as instalações de energia ucranianas", disse a DTEK, maior empresa privada de eletricidade da Ucrânia, acrescentando que quatro de suas seis usinas térmicas sofreram danos durante a noite.

As equipes de resgate trabalharam para apagar incêndios em várias instalações de energia nas regiões de Lviv e Ivano-Frankivsk, que fazem fronteira com a Polônia e a Romênia, membros da Otan, segundo as autoridades.

Após ataques a instalações de energia na região central de Dnipropetrovsk, o fornecimento de água corrente foi interrompido em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodymyr Zelenskiy, de acordo com as autoridades.

As defesas aéreas ucranianas derrubaram 21 dos 34 mísseis recebidos, disse o comandante da Força Aérea em um comunicado.

Nenhuma das instalações atingidas foi identificada pelo nome, uma medida de segurança destinada a impedir que a Rússia avalie rapidamente o impacto de seus ataques.

A Rússia, que iniciou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, nega ter como alvo civis, mas diz que o sistema de energia ucraniano é um alvo militar legítimo. As autoridades ucranianas disseram que um trabalhador do setor de energia ficou ferido durante a noite.