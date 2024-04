Manifestantes poloneses suspendem bloqueio de meses na fronteira com a Ucrânia

Os caminhões começaram a cruzar a fronteira em ambas as direções na manhã de segunda-feira, afirmou ele.

O porta-voz da guarda de fronteira polonesa Andrzej Juzwiak disse à Reuters que o acesso a todas as passagens para a Ucrânia estava "sem obstáculos".

Agricultores e caminhoneiros poloneses bloquearam as passagens de fronteira com a Ucrânia desde o final do ano passado, em meio a preocupações com a concorrência desleal. Eles citaram a inação do governo em relação à perda de negócios para concorrentes estrangeiros desde a guerra da Rússia contra a Ucrânia, com os caminhoneiros da Ucrânia isentos de solicitar permissões para cruzar a fronteira polonesa.

Os caminhões que transportam produtos de grãos, a questão central que irritou os manifestantes poloneses, ainda enfrentarão algumas restrições, informou o Serviço de Fronteiras da Ucrânia.

"Ao mesmo tempo, os caminhões que transportam grãos não terão permissão para entrar na Polônia. Esse tipo de carga só pode passar pela Polônia em modo de trânsito", disse o serviço por meio do aplicativo de mensagens Telegram.

"Acredito que esses bloqueios são coisa do passado", escreveu o embaixador da Ucrânia na Polônia, Vasyl Zvarych, no Facebook. "Em vez de bloquear, vamos cooperar ainda mais estreitamente."