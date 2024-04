Julgamento criminal de Trump em Nova York será retomado nesta 3ª com depoimento de banqueiro

Por Jack Queen

(Reuters) - O julgamento criminal de Donald Trump sobre um pagamento secreto a uma atriz pornô será retomado em Nova York nesta terça-feira, com o depoimento de um banqueiro familiarizado com as contas envolvidas no suposto esquema do ex-presidente dos Estados Unidos para influenciar a eleição de 2016, encobrindo um escândalo sexual.

Trump, o candidato republicano à eleição presidencial deste ano, é acusado de falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de 130.000 dólares à estrela pornô Stormy Daniels em troca de seu silêncio sobre um encontro sexual que ela disse ter tido com Trump em 2006.