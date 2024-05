PM encontrado morto no Guarujá foi torturado por criminosos, diz delegado

Polícia também identificou a participação do PCC (Primeiro Comando da Capital) no crime. Os membros da facção criminosa participaram do "tribunal do crime" que terminou na morte de Luca. Outros corpos também já haviam sido encontrados na região de mata fechada onde estava o corpo do soldado. A área já era utilizada pelos criminosos como "cemitério clandestino".

Corpo de policial morto é encontrado no Guarujá Imagem: Divulgação

Pai lamenta morte do filho: 'A dor é muito grande'

Renzo Angerami disse que ainda tinha 1% de esperança que o filho aparecesse com vida. O investigador da Polícia Civil comentou ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes) que a esposa, que é delegada, contou sobre a identificação do corpo de Luca e mostrou uma fotografia. Segundo o pai do PM, a tatuagem que ajudou a reconhecer o corpo é a mesma que ele tem. Trata-se de um desenho para representar a família.

Luca é luz, principalmente. Luca é sensacional, que foi a última palavra que ele me falou antes de desaparecer. Ele falou 'pai, desce a serra, é maravilhoso, tomar uma cervejinha, sensacional'. Foi a última palavra dele. Luca vai fazer falta como um PM que amava a polícia, tinha passado no concurso, estudou ele e o irmão, e ambos passaram. Um filho, um grande amigo, me ligava todos os dias. Vai fazer muita falta, mas sei que ele está perto de mim. Não tenho dúvida disso.

Renzo Angerami, pai de Luca, à TV Bandeirantes

Preso mentiu sobre sumiço de PM para proteger PCC

Um dos presos, identificado como Edivaldo Aragão, 36, mentiu sobre o desaparecimento do PM. Ele foi denunciado à Justiça por impedir e embaraçar investigações envolvendo a organização criminosa.