Viagem de Xi à Europa pode revelar divisões na UE sobre estratégia para lidar com a China

Com a economia da China enfrentando obstáculos e os EUA se fechando para as empresas chinesas, a UE pode ter alguma influência sobre Pequim. Mas os 27 membros do bloco não estão bem alinhados, o que prejudica sua capacidade de moldar o pensamento chinês, dizem os analistas.

A visita é ofuscada pelas preocupações europeias sobre o apoio chinês à economia de guerra da Rússia, dois anos após o início de sua campanha militar na Ucrânia.

Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que a visita de Xi "injetará estabilidade no desenvolvimento das relações China-Europa e fará novas contribuições para a paz e a estabilidade no mundo".

O objetivo de Xi será neutralizar a agenda de segurança econômica da UE, incluindo suas ameaças tarifárias, explorando as diferenças internas, disse Mathieu Duchatel, membro sênior do Institut Montaigne.

"Há um elemento muito forte de dividir para reinar", disse Duchatel sobre a estratégia da China em relação à Europa. "Isso não está escondido, mas à vista de todos."

As empresas e os governos europeus há muito tempo se queixam da restrição de acesso ao mercado chinês e da concorrência desleal. Um estudo do Kiel Institute estimou que os subsídios da China para suas empresas variam de três a nove vezes mais do que outras grandes economias.