Guaíba recua mais 9 cm em 24h; Taquari sobe abaixo do nível de inundação

O nível do Guaíba caiu nove centímetros em 24 horas, marcando 4,43 metros na manhã deste domingo (19). A tendência de queda é repetida em parte dos rios do estado, segundo monitoramento da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Apesar da diminuição, Guaíba continua 1,4 m acima da cota de inundação. Às 7h de sábado (18), o nível era de 4,52 m. Às 17h de ontem, ele havia subido um pouco e ficou em 4,55 m. Depois disso, caiu. A expectativa é de que o processo de baixa seja "lento e gradual", mas continue ao longo do dia, informou o MetSul.

Rio dos Sinos ficou abaixo dos 6 m pela primeira vez na semana. A medição de 5,96 às 20h do sábado é a menor desde 13 de maio.