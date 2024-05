Dilúvio gaúcho revela o que o Brasil tem de melhor e pior

O dinheiro não vem carimbado. Importante é que venha logo, para que os flagelados possam recomeçar suas vidas em lugares mais seguros, sem medo do amanhã.

É preciso isolar os negacionistas da crise climática, que se mostrou terrivelmente real. Mas tem gente que ainda não acredita, a começar pelos parlamentares que usam a tribuna da Câmara para atacar os ambientalistas e a ciência, e propagar mentiras para faturar likes e votos nas próximas eleições.

Ninguém pode negar que o governo federal tem cumprido a sua parte, liberando recursos financeiros e humanos para recuperar a infraestrutura e os serviços públicos do estado o mais rápido possível. Mas só isso não basta.

Será necessário que os demais poderes se engajem no projeto de uma profunda reforma da legislação ambiental, para que essas tragédias não se repitam no futuro. A defesa do meio ambiente não pode mais depender da boa vontade e do bom senso dos governantes de turno.

Tem que ser uma obrigação prevista em leis mais rígidas, bem ao contrário de tentar "afrouxar" as atuais regras de licenciamento ambiental, como se busca nos mais de 20 projetos que estão em discussão no Congresso neste momento, ameaçando as áreas protegidas na Amazônia e nos territórios indígenas, em nome do "progresso" do agronegócio predatório e da exploração mineral sem controle.