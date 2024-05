Marina defende decretar estado de emergência climática em cidades sob rico de desastre

No momento, o Brasil e países próximos enfrentam o fenômeno El Niño, que se trata do aquecimento anormal da superfície do Oceano Pacífico. Como consequência, o país tem visto períodos de chuvas intensas no Sul, assim como observou uma seca histórica na região Amazônica no ano passado.

Centros metereológicos mundiais têm indicado que uma transição rápida do El Niño para o La Niña, o resfriamento anormal das águas do Pacífico, deve ocorrer no segundo semestre do ano.

As chuvas recentes no Rio Grande do Sul já deixaram 31 mortos e 74 desaparecidos, de acordo com dados da Defesa Civil do Estado. Cerca de 235 municípios foram afetados desde o início da semana e a previsão é de que as chuvas continuem até sábado.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo)