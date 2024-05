Rahul Gandhi disputará eleições em bastião da família na Índia

Por YP Rajesh e Francis Mascarenhas

RAEBARELI, Índia (Reuters) - O líder da oposição indiana, Rahul Gandhi, disputará as eleições gerais no bastião da família no norte, anunciou seu partido, o Congresso, nesta sexta-feira, uma medida que desafiará o primeiro-ministro Narendra Modi em uma região que ele domina.

Gandhi, o descendente da dinastia Nehru-Gandhi, concorrerá em Raebareli, no Estado de Uttar Pradesh, politicamente crucial, informou o Congresso, além de Wayanad, no Estado de Kerala, no sul, que já votou. A Índia permite que os candidatos disputem vários distritos eleitorais, mas eles podem representar apenas um.