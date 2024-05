Após 60 dias, cartório registra filho de norte-americanos nascido no Brasil

Após a alta do bebê, o que seria o momento de alívio e felicidade se tornou um verdadeiro pesadelo. Desde o fim de abril, a família tenta retornar para casa, nos Estados Unidos, mas esbarra em burocracias e na falta de agilidade da Justiça brasileira. "Só vamos comemorar quando a gente conseguir chegar na nossa casa", diz o pai.

Dois cartórios de Florianópolis se negaram a emitir a certidão de nascimento da criança. O caso foi parar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. "Há um mês, a gente contratou uma advogada para nos ajudar a conseguir a documentação. Entramos com um processo, mas o caso não anda, é desesperador, a gente só quer voltar para a nossa casa com o nosso filho", lamentou Chris.

A justificativa dos cartórios é de que os passaportes dos pais não têm a filiação deles. "Eles disseram que nosso passaporte deveria ter os nomes dos nossos pais, mas nos Estados Unidos não funciona assim, ninguém liga para isso. Eu pedi a um tio para enviar outros documentos, como certidão de nascimento, de casamento. Falei com uma tradutora oficial, mas mesmo assim, nosso pedido foi negado. Precisamos de um carimbo internacional, chamado selo de apostila, que valide nossa documentação".

Imagem: Cedido ao UOL

Chris e Cheri têm se dividido entre os cuidados do bebê prematuro e a resolução do caso. Hoje, o filho está com 2,5 kg e ainda requer cuidados especiais com a sua saúde. "Ele é bem fofo, mas pequeno ainda".

Família dos pais criou uma vaquinha para ajudar nos custos. Além dos custos com a saúde do bebê, eles tiveram que comprar roupas, carrinho e parte do enxoval, além de pagar por um novo aluguel do apartamento em que vivem. O casal diz que as contas que não param de chegar nos EUA.