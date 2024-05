Alemanha denuncia onda de ataques contra políticos, lembrando período "mais sombrio" de sua história

Por Sarah Marsh e Andreas Rinke

BERLIM (Reuters) - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e líderes da União Europeia denunciaram neste sábado uma onda recente de ataques contra políticos na Alemanha, incluindo o que enviou um membro do Parlamento Europeu ao hospital com ferimentos graves.

Matthias Ecke, 41 anos, membro do Partido Social-Democrata (SPD) de Scholz, foi agredido e chutado na sexta-feira por um grupo de quatro pessoas, enquanto pendurava pôsteres em Dresden, capital da Saxônia, Estado no leste do país, segundo a polícia. Uma fonte do SPD disse que seus ferimentos exigiriam uma cirurgia.