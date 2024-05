Voluntários que recuperaram armas foram chamados para salvar crianças; ouça

Chegou um ponto do trajeto a Vivian falou para guardar os celulares e não fazer movimento brusco por conta dos snipers que estavam nos acompanhando

Nicolas Vedovatto, voluntário

Equipe chegou e encontrou homens da PF. Segundo o voluntário, os agentes pareciam não saber do envolvimento de civis no caso. Após o estabelecimento da equipe, a PF e os voluntários foram até o armazém do arsenal e arrombaram a porta.

Carga de armas retirada do aeroporto Imagem: Reprodução/Polícia Federal

O UOL apurou que a PF não fez a conferência de quem participava do resgate da carga sensível. A averiguação é praxe em ocorrências como essa, mas por conta da tragédia climática, não foi realizada.

Não há inquérito de investigação sobre conduta dos agentes. Os voluntários que alegam terem sido coagidos, ainda não registraram boletim de ocorrência.

Vedovatto diz que sua equipe estava exposta, sem nenhuma segurança e com medo do que poderia acontecer. Ele complementa dizendo que não receberam coletes à prova de balas e nem sequer sabiam o destino do arsenal. Eles ajudaram até na organização das caixas para evitar o contato com a água.