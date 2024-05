Pesquisadores do Holocausto usam IA para identificar vítimas sem nome

Na preparação para as comemorações, a equipe do Centro Mundial de Memória do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, disse que está trabalhando para intensificar as buscas por detalhes de vítimas conhecidas e desconhecidas após desenvolver seu próprio software alimentado por IA.

Ao longo dos anos, os voluntários têm rastreado informações sobre 4,9 milhões de pessoas ao ler depoimentos e documentos, verificando filmagens, cemitérios e outros registros.

"É muito difícil para um ser humano fazer isso - apenas revisar tudo e não perder nenhum detalhe", disse Esther Fuxbrumer, chefe de desenvolvimento de software do centro, à Reuters.

Há enormes lacunas nos 9 milhões de registros existentes. Os nazistas "simplesmente pegavam as pessoas, atiravam nelas e as cobriam em um buraco. E não sobrou ninguém para contar sobre elas", disse Fuxbrumer.

Além disso, há a tarefa gigantesca de vincular indivíduos a datas, membros da família e outros detalhes, procurando duplicatas e comparando relatos.

O sistema de IA, desenvolvido nos últimos dois anos para examinar registros em inglês, hebraico, alemão, russo e outros idiomas, está atualmente em fase de testes.