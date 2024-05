Viciado na ilusão das bets, Brasil ignorou ressaca da jogatina on-line

Cassinos ainda são proibidos no Brasil devido ao impacto negativo à saúde mental do vício no jogo. Com a chegada das casas de apostas esportivas e do joguinhos on-line que prometem enriquecimento rápido, essa proibição foi praticamente contornada. E o Estado brasileiro, admitindo o fato consumado, aprovou a cobrança de impostos dessas empresas.

Hoje, times de futebol e coberturas esportivas na imprensa são bancados com a grana das bets, artistas e influenciadores recebem milhões para promover jogos de azar e, como aponta reportagem de Carlos Madeiro, neste domingo (26), trabalhadores estão se endividando até com empregadores, perdendo o dinheiro da própria sobrevivência.

Quem diria que uma sociedade com milhões de pessoas com pouco dinheiro no bolso e despreparada para a jogatina se viciaria na promessa de dinheiro fácil, não é mesmo?