Tanques israelenses avançam em Rafah e civis desabrigados fogem novamente

Em um resumo de suas atividades, a IDF afirmou que suas forças haviam eliminado "várias células terroristas armadas" em combates a curta distância no lado de Gaza da passagem de fronteira de Rafah com o Egito. No leste da cidade, a IDF disse que também destruiu células militantes e um posto de lançamento de onde mísseis estavam sendo disparados contra as tropas da IDF.

Israel emitiu ordens de retirada para que as pessoas se mudassem de partes do leste de Rafah há uma semana, com uma segunda rodada de ordens estendendo-se a outras zonas no sábado.

As pessoas estão se mudando para áreas de terra vazias, incluindo Al-Mawasi, uma faixa de areia que faz fronteira com a costa e que Israel designou como área humanitária. As agências de ajuda humanitária advertiram que a zona carece de instalações sanitárias e outras para receber um fluxo de pessoas deslocadas.

A UNRWA, principal agência de ajuda das Nações Unidas em Gaza, estima que cerca de 450.000 pessoas tenham fugido de Rafah desde 6 de maio.

"As pessoas enfrentam exaustão, fome e medo constantes. Nenhum lugar é seguro", postou a agência no X.

A guerra levou grande parte da população de Gaza à beira da fome, segundo a ONU, e devastou suas instalações médicas, onde os hospitais, se é que funcionam, estão ficando sem combustível para alimentar geradores e outros suprimentos essenciais.