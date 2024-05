Homens armados matam três turistas espanhóis no Afeganistão

Por Mohammad Yunus Yawar e Charlotte Greenfield e Ana Cantero

CABUL/MADRI/NOVA DÉLHI (Reuters) - Três turistas espanhóis foram mortos e pelo menos um espanhol ficou ferido em um ataque de homens armados na província de Bamyan, no centro do Afeganistão, informou nesta sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores da Espanha.

Mais cedo, o porta-voz do Ministério do Interior do Taliban, Abdul Mateen Qaniee, disse que três turistas estrangeiros e um cidadão afegão foram mortos no ataque.