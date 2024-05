Blue Origin de Jeff Bezos lança primeira tripulação ao espaço desde falha em 2022

O New Shepard, o único foguete ativo da Blue Origin, estava estacionado e sem uso devido a uma falha no meio de um voo em setembro de 2022, durante uma missão de pesquisa não tripulada. Uma falha estrutural no bocal do motor do foguete, segundo concluiu a empresa, forçou a cápsula cheia de experimentos científicos a abortar a missão.

A Administração Federal de Aviação dos EUA, que supervisiona a segurança do local de lançamento e acidentes com foguetes comerciais, examinou a investigação da Blue Origin sobre a falha e exigiu que a empresa tomasse 21 ações corretivas, incluindo um redesenho do motor e “mudanças organizacionais”.

O New Shepard voltou a voar em dezembro de 2023 com uma missão não tripulada, transportando 33 cargas úteis de ciência e pesquisa até o espaço.

A retomada das missões de rotina da New Shepard era uma prioridade para o novo CEO da Blue Origin, Dave Limp, retirado da unidade de dispositivos da Amazon.com no final do ano passado por Bezos, o bilionário fundador de ambas as empresas. Bezos está trabalhando para aumentar a competitividade de sua empresa espacial com a SpaceX, de Elon Musk.

Embora o New Shepard esteja novamente voando com tripulação, existem outras prioridades urgentes na empresa. A principal delas é o lançamento de um foguete bem maior, o New Glenn, um foguete reutilizável de carga pesada projetado para competir com o Falcon 9, da SpaceX, no negócio de lançamento de satélites comerciais e governamentais na órbita da Terra e no espaço.

O desenvolvimento do New Glenn e de seus motores BE-4 foi adiado por anos, embora a Blue Origin espere um lançamento de estreia na Flórida até o final deste ano.